Германия хочет конфисковать принадлежащие банку РФ свыше 720 млн евро

В Германии Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры ФРГ начал производство по делу в отношении одного из российских банков с целью изъятия более 720 миллионов евро, которые были заблокированы немецкими властями в связи с санкциями ЕС. Об этом говорится в заявлении инстанции.
Еще в июне 2022 года неназванный российский банк попал в санкционный список ЕС. Его средства на счету во Франкфурте-на-Майне были заморожены. Однако, как утверждалось, затем якобы «неизвестные ответственные лица» банка попытались вывести указанную сумму, но операцию отклонили.
После в ФРГ открыли дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться заблокированными средствами. Более 720 миллионов евро хотят передать в немецкую казну.
Как писал сайт KP.RU, 16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году, заявил, что ЕК планирует провести экспроприацию заблокированных на Западе суверенных активов России до конца текущего года. По его словам, эти деньги Брюссель намерен передать на военные нужды киевского режима.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС все больше убеждается, что привлечение около 200 миллиардов евро из заблокированных российских активов является единственным реальным способом обеспечить устойчивое финансирование киевского режима в условиях истощения других источников привлечения средств.