Германия хочет конфисковать принадлежащие банку РФ свыше 720 млн евро

В Германии Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры ФРГ начал производство по делу в отношении одного из российских банков с целью изъятия более 720 миллионов евро, которые были заблокированы немецкими властями в связи с санкциями ЕС. Об этом говорится в заявлении инстанции.