Истребители израильских ВВС атаковали цементный завод «Хезболлы» на юге Ливана, ранены 6 человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по цементному заводу, принадлежащему шиитской организации «Хезболла», на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Lebanon 24.
По информации портала, самолеты выпустили не менее восьми ракет по объекту, расположенному в районе Мазраат-эс-Синай. На месте вспыхнул сильный пожар, поскольку были поражены находящиеся поблизости цистерны с дизельным топливом.
Минздрав республики сообщил, что при налете ранения получили шесть человек.
Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении на арабском языке, распространенном в социальной сети X, указал, что «Хезболла» использовала цемент для восстановления разрушенных укреплений и подземных бункеров. -0-