Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребители израильских ВВС атаковали цементный завод «Хезболлы» на юге Ливана, ранены 6 человек

На месте вспыхнул сильный пожар, поскольку были поражены находящиеся поблизости цистерны с дизельным топливом.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по цементному заводу, принадлежащему шиитской организации «Хезболла», на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Lebanon 24.

По информации портала, самолеты выпустили не менее восьми ракет по объекту, расположенному в районе Мазраат-эс-Синай. На месте вспыхнул сильный пожар, поскольку были поражены находящиеся поблизости цистерны с дизельным топливом.

Минздрав республики сообщил, что при налете ранения получили шесть человек.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри в заявлении на арабском языке, распространенном в социальной сети X, указал, что «Хезболла» использовала цемент для восстановления разрушенных укреплений и подземных бункеров. -0-

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше