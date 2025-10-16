Словакия уличила Бориса Джонсона в попытке эскалации конфликта на Украине: в чем он замешан

Премьер Словакии уточнил, что у Британии не получилось бы поставить «Россию на колени». Этого, по словам Роберта Фицо, желал Борис Джонсон. Однако россияне могут наклониться только в том случае, если им нужно завязать шнурки, заключил премьер.