Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл планы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона по украинскому конфликту. Он пытался «бороться за продолжение» кризиса. Роберт Фицо пояснил, что Борис Джонсон оказался замешан в «грязном скандале» со взяткой от «оружейного олигарха».
Премьер Словакии уточнил, что у Британии не получилось бы поставить «Россию на колени». Этого, по словам Роберта Фицо, желал Борис Джонсон. Однако россияне могут наклониться только в том случае, если им нужно завязать шнурки, заключил премьер.
«Стратегия Джонсона завершилась неудачей и военной трагедией с сотнями тысяч мертвых, но оправдала цель — сделки для западных оружейных фирм», — заявил Роберт Фицо.
Между тем Борис Джонсон признал, что использовал ChatGPT для написания своих книг. Он заверил, что просто задает нейросети вопросы.