Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия уличила Бориса Джонсона в попытке эскалации конфликта на Украине: в чем он замешан

Фицо обвинил Бориса Джонсона в борьбе за продолжение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл планы бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона по украинскому конфликту. Он пытался «бороться за продолжение» кризиса. Роберт Фицо пояснил, что Борис Джонсон оказался замешан в «грязном скандале» со взяткой от «оружейного олигарха».

Премьер Словакии уточнил, что у Британии не получилось бы поставить «Россию на колени». Этого, по словам Роберта Фицо, желал Борис Джонсон. Однако россияне могут наклониться только в том случае, если им нужно завязать шнурки, заключил премьер.

«Стратегия Джонсона завершилась неудачей и военной трагедией с сотнями тысяч мертвых, но оправдала цель — сделки для западных оружейных фирм», — заявил Роберт Фицо.

Между тем Борис Джонсон признал, что использовал ChatGPT для написания своих книг. Он заверил, что просто задает нейросети вопросы.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше