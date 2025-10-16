Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $61 за баррель впервые с 7 мая 2025 года

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $61 за баррель впервые с 7 мая 2025 года. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитику торгов.
По данным на 20.51 по мск, стоимость Brent снижалась на 2,42%, до $60,96 за баррель.
К 21.06 мск Brent замедлил снижение и торговался на уровне $60,97 за баррель (-2,4%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года снижался на 2,53% — до $57,37 за баррель. -0-