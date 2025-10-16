Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Ранее Путин сообщил Трампу, что поставки Tomahawk не повлияют на ход боевых действий, но станут серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.