Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя», — написал Сийярто.

Ранее Путин сообщил Трампу, что поставки Tomahawk не повлияют на ход боевых действий, но станут серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше