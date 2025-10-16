Трамп анонсировал дату саммита с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, касающимся будущего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает хозяин Белого дома, встреча может состояться уже в течение двух недель. Так он заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.