Трамп анонсировал дату саммита с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, касающимся будущего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает хозяин Белого дома, встреча может состояться уже в течение двух недель. Так он заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.
Дональд Трамп добавил, что саммит в любом случае пройдет «довольно скоро». Приготовления уже начались. Однако точная дата пока не оглашена.
«Я бы сказал, что встреча пройдет в течение двух недель или около того», — заверил президент Соединенных Штатов.
В четверг, 16 октября, состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Отдельное внимание было уделено вопросам украинского конфликта. Кроме того, лидеры беседовали на предмет российско-американских отношений.