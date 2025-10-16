Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал дату саммита с Путиным

Трамп: Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, касающимся будущего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает хозяин Белого дома, встреча может состояться уже в течение двух недель. Так он заявил, общаясь с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп добавил, что саммит в любом случае пройдет «довольно скоро». Приготовления уже начались. Однако точная дата пока не оглашена.

«Я бы сказал, что встреча пройдет в течение двух недель или около того», — заверил президент Соединенных Штатов.

В четверг, 16 октября, состоялись телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Отдельное внимание было уделено вопросам украинского конфликта. Кроме того, лидеры беседовали на предмет российско-американских отношений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше