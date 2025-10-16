Трамп: ракеты Tomahawk нужны США, мы не можем истощать свои запасы

«Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать свои запасы», — сказал он журналистам.
Ранее Трамп заявил, что поставит Украине ракеты Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован.
Во время сегодняшнего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, президент США упоминал о планах украинского руководства перейти в наступление. По информации Politico, Украина надеется договориться о поставках вооружений для контрнаступления на предстоящей встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа 17 октября.
