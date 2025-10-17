Капремонт в школе Кронштадта ускорят по поручению Александра Беглова

16 октября губернатор Петербурга Александр Беглов провел личный прием граждан в приемной правительства города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. К градоначальнику обратилась жительница Кронштадта с просьбой ускорить ремонт школы № 676.
— Школу № 676 создали специально для детей с особыми потребностями и является уникальным образовательным учреждением. Здание, в котором она расположена, — объект культурного наследия регионального значения под названием «Здание приюта», — отметили в пресс-службе. Его построили в 1866 году и с 2023 года закрыто на капитальный ремонт.
Глава города поручил главе администрации Кронштадтского района ускорить процесс капремонта исторического здания. Работы должны завершить до 25 августа 2026 года. В 2025 году на капитальный ремонт образовательных учреждений в Петербурге выделено 6,4 миллиарда рублей. Планируется, что к началу нового учебного года в школе проведут реставрацию фасадов, замену окон и дверей, гидроизоляцию подвала, установят инженерные системы и завершат все необходимые ремонтно-реставрационные и отделочные работы.