Капремонт в школе Кронштадта ускорят по поручению Александра Беглова

— Школу № 676 создали специально для детей с особыми потребностями и является уникальным образовательным учреждением. Здание, в котором она расположена, — объект культурного наследия регионального значения под названием «Здание приюта», — отметили в пресс-службе. Его построили в 1866 году и с 2023 года закрыто на капитальный ремонт.