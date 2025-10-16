Миллиардер Тиль предрёк апокалипсис, назвав имена возможных антихристов

Грету Тунберг он упомянул как «легионера антихриста». Китайского лидера Си Цзиньпина Тиль сравнил с Гитлером и отметил, что возраст не позволяет ему исполнить пророчество. Билл Гейтс был назван сочетанием доктора Джекила и мистера Хайда. Американский инженер и инвестор Марк Андриссен также фигурировал среди упомянутых лиц из-за своей работы с искусственным интеллектом. По итогу инвестор так и не назвал, кто является антихристом.