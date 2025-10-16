Ричмонд
Трамп надеется, что встреча с Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель

«Я бы сказал, что встреча состоится в течение двух недель или около того, довольно скоро», — сообщил он, коснувшись соответствующего вопроса во время общения с журналистами в Белом доме.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Об этом передает ТАСС.

«Я бы сказал, что встреча состоится в течение двух недель или около того, довольно скоро», — сообщил он, коснувшись соответствующего вопроса во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп заявил, что разговор был очень продуктивным. Встреча с Путиным состоится, вероятно, в Венгрии, добавил он.

Как сообщает РИА Новости, президент США также заявил, что госсекретарь Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Рубио будет встречаться со своим коллегой Лавровым. Они будут встречаться довольно скоро, они установят время и место довольно скоро, может, уже поговорили», — заявил Трамп в Белом доме. -0-

