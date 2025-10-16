Ричмонд
Зеленский остался без Tomahawk: Трамп сделал заявление после беседы с Путиным

Трамп заверил, что США не могут отправить Киеву Tomahawk из-за нужд Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с речью после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер признал, что не сможет дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он объяснил решение нуждами Вашингтона.

Дональд Трамп заверил, что у Соединенных Штатов «много» указанных ракет. Однако они нужны Вашингтону, уточнил он.

«Мы не можем исчерпать их запасы — ради нашей страны. Они нам тоже нужны», — заключил президент США.

В этот же день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обратился к Вашингтону с предупреждением. Он отметил, что передача американской стороной Киеву крылатых ракет станет новым уровнем эскалации конфликта. Это также ухудшило бы отношения между РФ и США.

