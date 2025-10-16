Захарова: Киев убивает журналистов при попустительстве «цивилизованных»

Напомним, военные корреспонденты РИАН Иван Зуев и Юрий Войткевич попали под удар беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) при выполнении журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки Зуев погиб, а Войткевич получил ранения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя трагическое происшествие, подчеркнул, что ВСУ нанесли очередной удар по журналистам, которые доносят до общественности правду о нацизме и каждый день рискуют жизнью ради истины.