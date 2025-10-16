Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Киев убивает журналистов при попустительстве «цивилизованных»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала гибель военного корреспондента Ивана Зуева и ранение военкора Юрия Войткевича. Во время общения с РИА «Новости» она обратила внимание, что киевский режим убивает сотрудников СМИ при попустительстве своих так называемых «цивилизованных» союзников.

Источник: Life.ru

«Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма… При абсолютном попустительстве со стороны так называемых “цивилизованных” Банковая убивает корреспондентов», — заявила представительница внешнеполитического ведомства.

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Ивана Зуева и пожелала скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.

Напомним, военные корреспонденты РИАН Иван Зуев и Юрий Войткевич попали под удар беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) при выполнении журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки Зуев погиб, а Войткевич получил ранения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя трагическое происшествие, подчеркнул, что ВСУ нанесли очередной удар по журналистам, которые доносят до общественности правду о нацизме и каждый день рискуют жизнью ради истины.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше