Трамп рассказал о планах США в отношении санкций против России

Российский лидер Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером 16 октября. По их результатам хозяин Белого дома сделал ряд заявлений. В том числе, Дональд Трамп предположил, что сейчас — «неподходящее время для санкций» против Москвы. Так он выразился в беседе с журналистами в Белом доме.