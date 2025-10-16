Трамп рассказал о планах США в отношении санкций против России

Российский лидер Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером 16 октября. По их результатам хозяин Белого дома сделал ряд заявлений. В том числе, Дональд Трамп предположил, что сейчас — «неподходящее время для санкций» против Москвы. Так он выразился в беседе с журналистами в Белом доме.
Американский лидер добавил, что разговор с Владимиром Путиным был «продуктивным». По его словам, миру удалось избежать масштабной эскалации.
«Я не против новых санкций, но сейчас может быть не подходящее для них время», — подытожил Дональд Трамп.
В разговоре с Владимиром Путиным президент США также напомнил, что 17 октября проведет встречу с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Однако Дональд Трамп учтет всё сказанное российским лидером.