Трамп заявил, что США и самим нужны ракеты Tomahawk, нельзя опустошать их запасы поставками Украине

Он отметил, что вопрос поставок американских Tomahawk Украине обсуждался во время его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны», — сказал он.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — добавил Трамп. -0-

