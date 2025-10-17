Трамп: США не могут отправить Киеву Tomahawk, эти ракеты нужны Вашингтону

Республиканец рассказал, что вопрос отправки Tomahawk киевскому режиму обсуждался во время его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. По словам Трампа, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам.
«Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — заключил хозяин Белого дома.
Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, во время беседы Путин заявил Трампу, что передача киевскому режиму ракет Tomahawk не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но станет серьёзным ударом по двусторонним отношениям Вашингтона и Москвы. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.
