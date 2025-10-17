Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости в Запорожской области

Делегация Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с призывом осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.

Делегация Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с призывом осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.

В официальном заявлении делегация призвала генерального директора ЮНЕСКО осудить преступление в соответствии с решениями Генеральной конференции и Исполнительного совета организации.

— Обращаем внимание Секретариата ЮНЕСКО на это преступление и призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

16 октября стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Уточняется, что его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

В августе текущего года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине, после чего ему оказали первую помощь и доставили в Курскую областную больницу.

26 марта Первый канал сообщил о смерти военного корреспондента Анны Прокофьевой при выполнении профессионального долга и ранении оператора в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше