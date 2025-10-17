РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора РИА Новости в Запорожской области

Делегация Российской Федерации обратилась в ЮНЕСКО с призывом осудить убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
В официальном заявлении делегация призвала генерального директора ЮНЕСКО осудить преступление в соответствии с решениями Генеральной конференции и Исполнительного совета организации.
— Обращаем внимание Секретариата ЮНЕСКО на это преступление и призываем гендиректора в соответствии с профильными решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО осудить убийство российского журналиста, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
16 октября стало известно, что военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Уточняется, что его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
В августе текущего года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине, после чего ему оказали первую помощь и доставили в Курскую областную больницу.
26 марта Первый канал сообщил о смерти военного корреспондента Анны Прокофьевой при выполнении профессионального долга и ранении оператора в Белгородской области.