Новости СВО. ВС РФ взяли в огневое кольцо Красноармейск, развивают прорыв у Новопавловки, Путин и Трамп решали судьбу Украины и «томагавков», 17 октября

— Чем на «томагавки» мы можем ответить? Много чем. Для начала — повтор удара «Орешником» с инертной боевой частью по какому-нибудь объекту украинской оборонки. Потом можно частоту ударов нарастить. И напоследок — подорвать ядерный заряд на одном из полигонов Новой Земли. Если и после этого до западных партнёров месседж не дойдёт, этот мир не спасёт уже ничего, — пишет военный корреспондент Александр Коц.