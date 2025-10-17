Трамп сообщил, что встреча с Путиным может состояться в течение двух недель

«Я бы сказал, что (встреча состоится. — Прим. Life.ru) в течение двух недель или около того, довольно скоро», — сообщил американский лидер.
Трамп отметил, что сроки его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным уже согласованы по дипломатическим каналам между Вашингтоном и Москвой. По словам хозяина Белого дома, госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и они договорятся о месте и времени встречи лидеров стран.
Ранее сообщалось, что передача Соединёнными Штатами ракет Tomahawk украинским военным не повлияет на ход боевых действий, но станет серьёзным ударом по двусторонним отношениям США и РФ. Путин подчеркнул, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между странами это нанесёт существенный. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Американский лидер планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.
