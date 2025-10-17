Трамп: Путину не понравилась идея передачи США ракет Tomahawk Европе

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили идею США о поставках Украине ракет Tomahawk. Вашингтон предположил, что оружие можно продать Европе, а затем послать Киеву. Однако Владимир Путин выступил против этой идеи. Так заявил президент США, общаясь с журналистами.
Американский лидер также уточнил, что Вашингтон и сам нуждается в ракетах. По этой причине США, вероятно, откажутся от идеи передачи Tomahawk украинской стороне.
Во время телефонного звонка президенты России и Соединенных Штатов договорились о личной встрече. Саммит, вероятно, пройдет в Венгрии. По утверждению Дональда Трампа, переговоры могут состояться уже в течение двух недель. Он уточнил, что саммит в любом случае пройдет «довольно скоро».