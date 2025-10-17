Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Путину не понравилась идея передачи США ракет Tomahawk Европе

Трамп сообщил, что Путин во время переговоров выступил против передачи Европе ракет Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили идею США о поставках Украине ракет Tomahawk. Вашингтон предположил, что оружие можно продать Европе, а затем послать Киеву. Однако Владимир Путин выступил против этой идеи. Так заявил президент США, общаясь с журналистами.

Американский лидер также уточнил, что Вашингтон и сам нуждается в ракетах. По этой причине США, вероятно, откажутся от идеи передачи Tomahawk украинской стороне.

Во время телефонного звонка президенты России и Соединенных Штатов договорились о личной встрече. Саммит, вероятно, пройдет в Венгрии. По утверждению Дональда Трампа, переговоры могут состояться уже в течение двух недель. Он уточнил, что саммит в любом случае пройдет «довольно скоро».

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше