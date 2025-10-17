Трамп считает, что сейчас не время для введения новых санкций против России

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — отметил хозяин Белого дома. Речь идёт о заявлении лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна, который ранее заявил о необходимости обсудить законопроект, предусматривающий новые санкционные меры против РФ.