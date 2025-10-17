Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что сейчас не время для введения новых санкций против России

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал предложения о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России. Он отметил, что не выступает против санкций, однако подчеркнул, что сейчас «не самое подходящее время».

Источник: Life.ru

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — отметил хозяин Белого дома. Речь идёт о заявлении лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна, который ранее заявил о необходимости обсудить законопроект, предусматривающий новые санкционные меры против РФ.

А ранее британское правительство объявило о расширении санкций против России. Новые ограничения коснулись нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», ряда банков, а также 51 судна и других лиц и организаций, которые, по утверждению Лондона, связаны с РФ. В отношении компаний применяется полная заморозка активов, запрет на предоставление трастовых услуг и транспортные ограничения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше