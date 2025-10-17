Дмитриев предложил построить туннель имени Путина-Трампа из России на Аляску

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску. По его словам, современные технологии компании Boring Company позволяют реализовать этот масштабный проект с бюджетом менее 8 миллиардов долларов. Об этом Дмитриев написал в своей официальной публикации в социальной сети Х.