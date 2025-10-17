Дмитриев предложил построить туннель имени Путина-Трампа из России на Аляску

Туннель может стать туннелем Путина-Трампа, считает Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску. По его словам, современные технологии компании Boring Company позволяют реализовать этот масштабный проект с бюджетом менее 8 миллиардов долларов. Об этом Дмитриев написал в своей официальной публикации в социальной сети Х.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп пошли на мировую за 24 часа до разрыва отношений.
«Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов», — написал глава РФПИ. Он также добавил, что строительство такого объекта возможно завершить за срок менее восьми лет, что продемонстрирует передовые инженерные решения.
По информации РФПИ, фонд рассматривает разные сценарии развития транспортных маршрутов, включая вариант железнодорожной магистрали США — Канада — Россия — Китай. Ведомство намерено поддержать наиболее жизнеспособный проект, основываясь на технических, экономических и логистических расчетах. Дмитриев отметил, что реализация туннеля через Берингов пролив способна открыть новые перспективы для международной торговли и укрепления экономических связей между Россией и странами Северной Америки.