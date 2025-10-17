Трамп рассказал, кто будет присутствовать на саммите с Путиным в Венгрии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал скорые личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что встреча произойдет уже в ближайшие две недели. Дональд Трамп также поделился сведениями о том, кто будет присутствовать, кроме него, на переговорах. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в Белом доме.