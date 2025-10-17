Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, кто будет присутствовать на саммите с Путиным в Венгрии

Трамп: На встрече с Путиным будут присутствовать также Рубио, Вэнс и Уиткофф.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал скорые личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что встреча произойдет уже в ближайшие две недели. Дональд Трамп также поделился сведениями о том, кто будет присутствовать, кроме него, на переговорах. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

Так, по словам президента США, на встрече с Владимиром Путиным будут присутствовать американский госсекретарь Марко Рубио и вице-глава государства Джей Ди Вэнс. Кроме того, добавил Дональд Трамп, участником саммита станет его спецпосланник Стив Уиткофф.

«Марко [Рубио] будет присутствовать на встрече. И вице-президент, как вы знаете, очень активно участвует. Вся команда задействована», — пояснил американский лидер.

Он также отметил, что Вашингтон пока не планирует вводить новые санкции против Москвы. Дональд Трамп объяснил, что сейчас — «не время» для этого.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше