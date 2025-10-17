Орбан: Европа окутана военным психозом

По словам венгерского лидера, европейские политики должны отказаться от милитаристской риторики и взять на себя ответственность за восстановление мира. Орбан подчеркнул, что вместо наращивания поддержки военных действий пришло время сесть за стол переговоров и искать дипломатическое решение.