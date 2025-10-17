Ричмонд
Орбан: Европа окутана военным психозом

По словам венгерского лидера, европейские политики должны отказаться от милитаристской риторики.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа оказалась во власти «военного психоза» и перестала предпринимать шаги, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине.

По словам венгерского лидера, европейские политики должны отказаться от милитаристской риторики и взять на себя ответственность за восстановление мира. Орбан подчеркнул, что вместо наращивания поддержки военных действий пришло время сесть за стол переговоров и искать дипломатическое решение.

Глава венгерского правительства также выразил сомнение в законности действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметив, что ей не предоставлялись полномочия вести переговоры, касающиеся войны и мира.

Ранее сообщалось, что Орбан созвонился с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу проведения в республике саммита с президентом России Владимиром Путиным.

