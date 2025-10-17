Правительство Газы: на территории осталось 20 тыс. неразорвавшихся боеприпасов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Газы обращает внимание на то, что сектор Газа, подвергавшийся бомбардировкам Израиля в течение двух лет, столкнулся с крупнейшей гуманитарной катастрофой. Об этом передает Агентство Анадолу.
В заявлении пресс-службы правительства Газы отмечается, что Израиль оставил в секторе Газа 70 млн т обломков.
Там также подчеркивается, что сектор Газа столкнулся с крупнейшей гуманитарной катастрофой в новейшей истории: после израильских атак осталось 20 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. Для уничтожения этих боеприпасов необходимы команды специалистов.
В результате более чем двухлетних израильских атак сектор Газа превратился в руины, чего не было в новейшей истории.
«По данным, полученным правительством до среды, 15 октября, объем руин в секторе Газа составляет около 65−70 млн т. Эти руины остались от тысяч домов, объектов и инфраструктуры, которые уничтожил непосредственно Израиль. Сектор Газа превратился в зону бедствия с точки зрения строительства и окружающей среды».
При этом из-за препятствий со стороны Израиля тяжелая техника и оборудование не могут попасть в этот район.
Правительство Тель-Авива, закрыв пограничные пункты пропуска, не разрешает ввоз оборудования, необходимого для извлечения тел погибших из-под завалов.
Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу днем 10 октября, израильские войска в соответствии с соглашением «заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации». ХАМАС 13 октября освободил всех выживших израильских заложников, а из Израиля были отправлены автобусы с палестинскими заключенными в соответствии с соглашением о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании двухлетней войны между ХАМАС и Израилем. -0-