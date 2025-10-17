Правительство Газы: на территории осталось 20 тыс. неразорвавшихся боеприпасов

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу днем 10 октября, израильские войска в соответствии с соглашением «заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации». ХАМАС 13 октября освободил всех выживших израильских заложников, а из Израиля были отправлены автобусы с палестинскими заключенными в соответствии с соглашением о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании двухлетней войны между ХАМАС и Израилем. -0-