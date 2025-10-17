Мирошник: Киевский режим понесёт ответственность за убийство военкора Зуева

«Все подробности о произошедшей трагедии и её виновниках будут скрупулёзно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции, которые призваны защищать права и жизнь, и гражданских людей, и журналистов», — написал Мирошник.
Он подчеркнул, что российская сторона приложит все усилия, чтобы добиться правовой оценки и ответственности киевского режима за его преступные действия. Представитель МИД также обратил внимание, что международные структуры давно смотрят сквозь пальцы на деяния украинских нацистов, в связи с чем не стоит рассчитывать на справедливую реакцию с их стороны.
«Но я уверен, что очень скоро мы будем знать всё о преступнике, управлявшем дроном, нанёсшим удар по журналистам, и о том или тех, кто давал преступные приказы. Они ответят за содеянное либо военным, либо судебно-правовым способом», — заключил Мирошник.
Напомним, военные корреспонденты РИАН Иван Зуев и Юрий Войткевич попали под удар беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) при выполнении журналистского задания в Запорожской области. В результате атаки Зуев погиб, а Войткевич получил ранения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя трагическое происшествие, подчеркнул, что ВСУ нанесли очередной удар по журналистам, которые доносят до общественности правду о нацизме и каждый день рискуют жизнью ради истины.
