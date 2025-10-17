Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру в Украине

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным может привести к урегулированию конфликта в Украине. Об этом передает РИА Новости.
«Это разговор был таким продуктивным, что мы закончим (конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА)… Мы хотим мира», — сказал Трамп в Белом доме.
По информации ТАСС, президент США Дональд Трамп считает, что потенциального перерастания конфликта в Украине в третью мировую войну удалось избежать. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.
«На мой взгляд, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, но могло случиться», — заявил американский лидер.
В четверг, 16 октября, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента. -0-