Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру в Украине

«Это разговор был таким продуктивным, что мы закончим (конфликт в Украине. — Прим. БЕЛТА)… Мы хотим мира», — сказал Трамп в Белом доме.

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его последний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным может привести к урегулированию конфликта в Украине. Об этом передает РИА Новости.

По информации ТАСС, президент США Дональд Трамп считает, что потенциального перерастания конфликта в Украине в третью мировую войну удалось избежать. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.

«На мой взгляд, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, но могло случиться», — заявил американский лидер.

В четверг, 16 октября, состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента. -0-

