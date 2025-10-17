Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Индийские НПЗ якобы наполовину сокращают импорт нефти из РФ

Чиновник в Белом доме анонимно сообщил о якобы сокращении Индией закупок российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Индия якобы наполовину сокращает закупки нефти из Российской Федерации. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность чиновника из вашингтонской администрации.

«Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%», — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в готовности прекратить покупать российскую нефть.

После этого глава МИД Индии Рандхир Джайсвал указал, что политика Индии в области импорта энергоносителей подчинена единственной цели — защите интересов потребителей в стране.

Напомним, в августе индийский посол в РФ Винай Кумар заявил, что его страна продолжит приобретать нефть в России, несмотря на планируемые Западом вторичные санкции против союзников РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше