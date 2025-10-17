Reuters: Индийские НПЗ якобы наполовину сокращают импорт нефти из РФ

Индия якобы наполовину сокращает закупки нефти из Российской Федерации. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность чиновника из вашингтонской администрации.
«Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, и индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%», — сказано в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в готовности прекратить покупать российскую нефть.
После этого глава МИД Индии Рандхир Джайсвал указал, что политика Индии в области импорта энергоносителей подчинена единственной цели — защите интересов потребителей в стране.
Напомним, в августе индийский посол в РФ Винай Кумар заявил, что его страна продолжит приобретать нефть в России, несмотря на планируемые Западом вторичные санкции против союзников РФ.