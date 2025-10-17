Глава РФПИ оценил перспективы строительства тоннеля имени Путина-Трампа

«Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал заявление о готовящемся российско-американском саммите после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В своём сообщении в социальной сети X он подчеркнул неизбежность скорой встречи на высшем уровне. Пресс-секретарь американского лидера подтвердила «хороший и продуктивный» звонок между Путиным и Трампом. Президент США выразил надежду, что встреча с российским лидером в Будапеште состоится в течение двух недель. Хозяин Белого дома отметил, что сроки его встречи с главой российского государства уже согласованы по дипломатическим каналам между Вашингтоном и Москвой.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.