Трамп допустил возможность организации непрямых переговоров России и Украины

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель. Также американский лидер сообщил, что планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.