Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возможность организации непрямых переговоров России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность организации Вашингтоном непрямых переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Они (президент России Владимир Путин и главарь киевского режима Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru) не очень хорошо ладят. Так что мы можем организовать такой формат, когда мы будем раздельно, но на равных. Мы встретимся, и стороны будут общаться», — заявил Трамп.

Известно, что Россия и Украина с мая этого года провели три раунда прямых переговоров. Однако в настоящее время процесс приостановлен, несмотря на наличие каналов связи между сторонами.

Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель. Также американский лидер сообщил, что планирует обсудить итоги этой беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, их встреча запланирована на 17 октября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше