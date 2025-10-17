Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что на Украине вновь появилась надежда на мирное разрешение конфликта. Об этом он сообщил в соцсети X*, отметив, что для страны это важный и долгожданный момент.
По словам политика, несмотря на заявления тех, кто стремится продолжать эскалацию, «голос мира снова прозвучал из уст сильных лидеров». Дмитрук подчеркнул, что это внушает надежду на возможное возобновление диалога и поиск путей к прекращению боевых действий.
Президент США отмечал, что видит стремление российского руководства к урегулированию украинского кризиса, что также было воспринято как позитивный сигнал в международных кругах.
Ранее Трамп после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что третьего мирового конфликта из-за Украины удалось избежать.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.