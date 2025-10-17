Политолог Штир счел возможным завершение конфликта после встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о второй личной встрече. Переговоры, вероятно, пройдут в Венгрии. Местный политолог Габор Штир предположил, что грядущий саммит может привести к завершению конфликта на Украине, цитирует ТАСС.
По мнению эксперта, мирное соглашение вряд ли будет подписано на следующей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако, подчеркнул он, саммит будет продолжением переговоров на Аляске. Именно там были намечены «контуры мира», добавил политолог.
«Встреча должна стать большим шагом вперед в урегулировании украинского конфликта. Вероятно, она состоится в ноябре. Личная встреча лидеров всегда дает какой-то результат», — заметил Габор Штир.
Президент США подчеркнул, что Владимиру Путину не понравилась идея передачи Вашингтоном Европе Tomahawk для Украины. После телефонного разговора Дональд Трамп объявил, что Штаты сами нуждаются в ракетах, поэтому поставок, вероятно, не будет.