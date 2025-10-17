Политолог Штир счел возможным завершение конфликта после встречи Путина и Трампа

По мнению эксперта, мирное соглашение вряд ли будет подписано на следующей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако, подчеркнул он, саммит будет продолжением переговоров на Аляске. Именно там были намечены «контуры мира», добавил политолог.