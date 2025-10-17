Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Штир счел возможным завершение конфликта после встречи Путина и Трампа

Политолог Штир предположил, что вторая встреча Путина с Трампом приведет к мирной сделке по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о второй личной встрече. Переговоры, вероятно, пройдут в Венгрии. Местный политолог Габор Штир предположил, что грядущий саммит может привести к завершению конфликта на Украине, цитирует ТАСС.

По мнению эксперта, мирное соглашение вряд ли будет подписано на следующей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако, подчеркнул он, саммит будет продолжением переговоров на Аляске. Именно там были намечены «контуры мира», добавил политолог.

«Встреча должна стать большим шагом вперед в урегулировании украинского конфликта. Вероятно, она состоится в ноябре. Личная встреча лидеров всегда дает какой-то результат», — заметил Габор Штир.

Президент США подчеркнул, что Владимиру Путину не понравилась идея передачи Вашингтоном Европе Tomahawk для Украины. После телефонного разговора Дональд Трамп объявил, что Штаты сами нуждаются в ракетах, поэтому поставок, вероятно, не будет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше