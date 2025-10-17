Трамп: США не могут отправить Киеву Tomahawk, «нужны самим»

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп, комментируя возможную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что эти вооружения необходимы самим США. «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — сказал он журналистам в Белом доме.
По словам Трампа, тема возможных поставок поднималась в беседе с Путиным и не встретила одобрения со стороны российского лидера. «Я действительно сказал: “Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков?” Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — отметил он.
Глава Белого дома также заявил о грядущей встрече с Путиным в венгерской столице.