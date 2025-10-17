Ричмонд
Трамп: США не могут отправить Киеву Tomahawk, «нужны самим»

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп, комментируя возможную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что эти вооружения необходимы самим США.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп, комментируя возможную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что эти вооружения необходимы самим США. «Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — сказал он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, тема возможных поставок поднималась в беседе с Путиным и не встретила одобрения со стороны российского лидера. «Я действительно сказал: “Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков?” Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — отметил он.

Глава Белого дома также заявил о грядущей встрече с Путиным в венгерской столице.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
