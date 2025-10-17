Вучич поздравил Орбана с подготовкой переговоров Путина и Трампа в Будапеште

Ранее Трамп, выступая перед представителями СМИ в Белом доме, выразил мнение, что его переговоры с Путиным могут состояться в ближайшее время, предположительно в течение двух недель. Американский лидер напомнил о запланированных консультациях между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также сообщил, что к организации саммита присоединятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.