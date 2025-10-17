Ричмонд
Axios: план Трампа встретиться с Путиным стал сюрпризом для Зеленского

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным и их договоренность встретиться в Будапеште стали сюрпризом для прилетевшего в Вашингтон Владимира Зеленского. Такое мнение изложено в материале, опубликованном на американском портале Axios.

Источник: РИА "Новости"

В нем отмечается, что прибывший в Вашингтон в четверг вечером Зеленский был очень оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»). «Но вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» в штате Мэриленд украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», указывается в статье.

По данным портала, во время визита Зеленский также планирует встретиться с руководителями крупных американских военных концернов Raytheon и Lockheed Martin.

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме запланированы на пятницу. Американский лидер ранее сообщил, что его собеседник будет просить об отправке на Украину ракет Tomahawk.

В четверг Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

