Axios: план Трампа встретиться с Путиным стал сюрпризом для Зеленского

В нем отмечается, что прибывший в Вашингтон в четверг вечером Зеленский был очень оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»). «Но вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» в штате Мэриленд украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», указывается в статье.