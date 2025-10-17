Ричмонд
Трамп: Путину не понравилась идея передачи Tomahawk Киеву

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсуждалась поставка ракет Tomahawk Киеву. По словам президента США, Путину эта идея не понравилась.

Источник: Reuters

Трамп с сарказмом отреагировал на просьбу уточнить, убеждал ли его Путин не передавать Киеву Tomahawk. «Вы что, думаете, он бы сказал “пожалуйста, продайте Tomahawk [Киеву]?” — переспросил Трамп у журналистки, которая задала ему этот вопрос.

«Я в действительности сказал: “Вы возражали бы, если бы я передал пару тысяч Tomahawk противоположной стороне?” Я ему это сказал. Именно в такой форме», — утверждал Трамп. Он пояснил, что намеренно хотел затронуть этот вопрос в «немного курьезном» ключе. «Вы что, думаете, что он бы сказал: “Я бы хотел увидеть, как в мою сторону летят Tomahawk?” — добавил Трамп. Он назвал эти крылатые ракеты “невероятно разрушительным оружием”. “Никто не хочет, чтобы по ним стреляли Tomahawk, — сказал президент США.

Трамп 17 октября планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. Президент США заявил 12 октября, что до принятия окончательного решения о возможной передаче Киеву этих ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с Путиным. 6 октября Трамп сигнализировал о том, что фактически принял решение насчет Tomahawk и Украины, но не пояснил, в чем оно заключается.

Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что «это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами». Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше