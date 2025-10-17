NYT: глава Южного командования США Холси ушел в отставку

Как отмечает издание, причины ухода адмирала пока не разглашаются. При этом подчеркивается, что Холси, являющийся афроамериканцем, стал уже более чем десятым высокопоставленным офицером из числа женщин и представителей расовых меньшинств, покинувших свои посты за последнее время. Большинство из них были уволены по решению министра обороны Пита Хегсета.