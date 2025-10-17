Ричмонд
NYT: глава Южного командования США Холси ушел в отставку

Причины ухода адмирала пока не разглашаются.

Источник: Аргументы и факты

Адмирал Элвин Холси, возглавлявший Южное командование вооружённых сил США, подал в отставку менее чем через год после назначения. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух представителей американской администрации.

Южное командование отвечает за военные операции США в Центральной и Южной Америке. В последние месяцы Пентагон активно усиливал присутствие в регионе, реализуя масштабную кампанию по борьбе с наркотрафиком и терроризмом. Отставка Холси произошла на фоне этой операции, что вызвало множество вопросов в экспертных кругах.

Как отмечает издание, причины ухода адмирала пока не разглашаются. При этом подчеркивается, что Холси, являющийся афроамериканцем, стал уже более чем десятым высокопоставленным офицером из числа женщин и представителей расовых меньшинств, покинувших свои посты за последнее время. Большинство из них были уволены по решению министра обороны Пита Хегсета.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в отставку аналитика из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), специализирующегося на российских вопросах.

