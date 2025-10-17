«Он был тупым»: Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны

Ранее Дональд Трамп рассказал о реакции президента России Владимира Путина на идею передачи ракет Tomahawk Украине. Президент США заявил, что российский лидер выразил недовольство данным предложением. При этом, Соединённым Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину.