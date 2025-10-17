Ричмонд
«Он был тупым»: Трамп рассказал, почему Байден развязывал войны

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден развязывал войны из-за собственной глупости. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Не думаю, что какой-то президент закончил войну, я закончил восемь. Думаете, Буш закончил войну, Байден закончил войну? Байден начинал войны. Потому что он был тупым», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп заявил, что украинский конфликт не начался бы при нём в Белом доме, возложив вину за него на Байдена.

Ранее Дональд Трамп рассказал о реакции президента России Владимира Путина на идею передачи ракет Tomahawk Украине. Президент США заявил, что российский лидер выразил недовольство данным предложением. При этом, Соединённым Штатам самим нужны ракеты Tomahawk. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

