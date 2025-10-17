Минцифры присоединилось к требованию ФАС в адрес Apple: компании пригрозили ответственностью

Федеральная антимонопольная служба обратилась к компании Apple, потребовав обеспечить на всех устройствах с iOS возможность использования российских поисковиков. Корпорация проигнорировала письмо. Вслед за ФАС с тем же требованием обратилось Минцифры. В случае невыполнения условия РФ может ввести жесткие меры в отношении компании. Так заявил глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с журналистами.