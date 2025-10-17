Минцифры присоединилось к требованию ФАС в адрес Apple: компании пригрозили ответственностью

Федеральная антимонопольная служба обратилась к компании Apple, потребовав обеспечить на всех устройствах с iOS возможность использования российских поисковиков. Корпорация проигнорировала письмо. Вслед за ФАС с тем же требованием обратилось Минцифры. В случае невыполнения условия РФ может ввести жесткие меры в отношении компании. Так заявил глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что на устройствах компании должна появиться возможность использования российских поисковиков по умолчанию. Министр уточнил, что Apple обязана «безусловно исполнить» требования РФ.
«Считаем, что в случае, если Apple не исполнит, необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», — предупредил Максут Шадаев.
Он также рассказал об изменении списка интернет-ресурсов, которые остаются доступными при введении ограничений на использование мобильного интернета. Перечень пополнится в ближайшие дни, заверил министр.