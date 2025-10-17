Вучич поздравил Орбана с планируемыми переговорами Путина и Трампа в Венгрии

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил возможность организации Вашингтоном непрямых переговоров между Россией и Украиной для достижения мирного урегулирования. Москва и Киев с мая этого года провели три раунда прямых переговоров. Однако в настоящее время процесс приостановлен, несмотря на наличие каналов связи между сторонами. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель.