Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС

Кроме того, газета указывает, что эта встреча осложнит планы европейских политических сил, рассчитывавших ослабить влияние Орбана. Особенно пострадают позиции оппозиционного лидера Петера Мадьяра, выступающего за тесную интеграцию Венгрии с ЕС и опережающего Орбана по опросам.