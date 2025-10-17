Ричмонд
Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС

Сообщения о переговорах лидеров РФ и США вызывают тревогу среди европейских политиков.

Источник: Аргументы и факты

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште станет серьёзным испытанием для Европейского союза. Об этом пишет Британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что заявление Трампа о намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине вызвало тревогу среди европейских политиков.

По мнению авторов статьи, переговоры в венгерской столице нанесут болезненный удар по позициям ЕС, продемонстрировав влияние альтернативных дипломатических центров за пределами Брюсселя. В качестве принимающей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан укрепит свой международный авторитет и получит дополнительный политический капитал внутри страны.

Кроме того, газета указывает, что эта встреча осложнит планы европейских политических сил, рассчитывавших ослабить влияние Орбана. Особенно пострадают позиции оппозиционного лидера Петера Мадьяра, выступающего за тесную интеграцию Венгрии с ЕС и опережающего Орбана по опросам.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин назвал Будапешт идеальной площадкой для проведения встречи лидеров двух мировых держав.

