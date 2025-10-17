Новость о переговорах по Украине в Будапеште застала Зеленского врасплох: что пишут об этом мировые СМИ

Американский интернет-портал Axios опубликовал материал, в котором сообщается, что заявление президента США Дональда Трампа о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и достигнутой договоренности о проведении встречи в Будапеште стало неожиданностью для Владимира Зеленского, прибывшего в Вашингтон. В публикации подчеркивается, что Зеленский, прилетевший в столицу США 16 октября вечером, сохранял оптимизм относительно предстоящих переговоров с Трампом и рассчитывал на получение Украиной крылатых ракет Tomahawk. Однако, как отмечают авторы материала, вскоре после приземления украинской делегации на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд стало известно о заявлении Трампа относительно его разговора с Путиным и планах встретиться с российским лидером в Венгрии, которую называют наиболее недружественной к Украине страной среди членов Европейского союза.