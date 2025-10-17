В США указали на «сюрприз» для Зеленского: чем его «порадовали» по прибытии в Вашингтон

«Вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», — уточнил автор материала.