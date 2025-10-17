Ричмонд
В США указали на «сюрприз» для Зеленского: чем его «порадовали» по прибытии в Вашингтон

Axios: встреча Путина и Трампа стала сюрпризом для прилетевшего в США Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 17 октября прибыл в Вашингтон. Он с оптимизмом надеялся на удачную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Однако бывшего комика ждал «сюрприз». Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и договорился о саммите, пишет Axios.

Портал указал на радостное настроение Зеленского, в котором он летел в США. Бывший комик планировал обсудить передачу Вашингтоном Украине ракет Tomahawk. Он также рассчитывал на встречу с руководителями американских военных концернов, утверждается в статье.

«Вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», — уточнил автор материала.

Стоит пояснить, что президент США сам предложил российскому лидеру провести переговоры в Будапеште. Владимир Путин согласился с инициативой Дональда Трампа. На встрече также будут присутствовать американский госсекретарь Марко Рубио и другие представители команды Трампа.

