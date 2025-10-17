Ричмонд
Лукашенко поручил навести порядок c очередями на АЗС из-за любителей кофе

Жители Белоруссии жалуются на очереди за топливом на автозаправочных станциях из-за желающих попить кофе, которые своими машинами перегораживают движение на территории АЗС. Об этом, как передаёт Белта, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: Life.ru

«Машины поставили поперёк, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют», — заявил глава государства во время совещания, которое состоялось в Минске 16 октября.

Лукашенко обратил внимание, что в своё время люди, напротив, требовали, чтобы на каждой АЗС были сопутствующие услуги, продажа товаров и возможность попить кофе.

«Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение — на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеёк. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят», — рассказал глава государства.

Лукашенко обратился к госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу, попросив его поручить министру внутренних дел навести порядок в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что на российских автозаправках всё чаще фиксируются случаи некачественного, разбавленного топлива. Как заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько, это связано с тем, что производители пытаются сократить расходы и удержать цены на фоне дефицита и роста издержек. В некоторых регионах нефтяные компании начали повышать октановое число топлива за счёт химических добавок.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

