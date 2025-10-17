Болтона официально обвинили в незаконной передаче секретной информации

В сентябре американский Минюст обнародовал судебные документы, согласно которым ФБР провело обыск у Болтона и изъяло документы и электронные устройства в связи с подозрением в незаконном хранении секретных данных и неправомерной передаче информации, касающейся национальной обороны. Официальные представители исполнительной власти подтвердили проведение расследования, отметив, что оно началось несколько лет назад, но впоследствии команда Джо Байдена приостановила его по политическим причинам.