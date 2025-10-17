На Украине могут ограничить доступ к мультфильму «Маша и Медведь»

Напомним, в начале сентября в Верховной раде предложили запретить трансляцию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. По мнению Юрчишина, «кремлёвская пропаганда» содержится в изображении самовара, музыкальном сопровождении с использованием балалайки, а также в появлении Маши в офицерской фуражке времён СССР и танковом шлеме.