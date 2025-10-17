Ричмонд
На Украине могут ограничить доступ к мультфильму «Маша и Медведь»

На Украине может быть введён запрет на просмотр российского мультфильма «Маша и Медведь». Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин в социальных сетях.

Источник: Life.ru

По утверждению парламентария, Национальная полиция выявила связь мультфильма с «государством-агрессором» и предложила наложить санкции. В случае их применения правоохранители будут готовы ввести ограничительные меры на распространение контента на территории Украины.

Напомним, в начале сентября в Верховной раде предложили запретить трансляцию российского мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны. По мнению Юрчишина, «кремлёвская пропаганда» содержится в изображении самовара, музыкальном сопровождении с использованием балалайки, а также в появлении Маши в офицерской фуражке времён СССР и танковом шлеме.

