Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Мосбиржи взлетел после объявления о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Заявление о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште спровоцировало резкий рост индекса Мосбиржи. Вечерние торги оказались заметно активнее дневных, индекс IMOEX2 подскочил вскоре после 20:00 и превысил отметку в 2700 пунктов, достигнув 2703,5 пункта — максимального значения с начала октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Источник: Life.ru

Уточняется, что объём сделок за первые два часа вечерней сессии составил свыше 66 млрд рублей, что лишь немного меньше, чем за всю дневную сессию. Индекс продемонстрировал прирост более чем на 6% по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Столь бурную реакцию российских инвесторов вызвал анонс Дональда Трампа, сделанный им в соцсети Truth Social после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Американский президент охарактеризовал общение как «хорошее и продуктивное».

Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок переживал падение из-за ожиданий объявления США о новом пакете военной помощи Украине. Индекс Мосбиржи снизился на 1,79%, достигнув отметки 2530,31 пункта, на фоне заявления представителя США при НАТО о готовящемся «крупном объявлении» по поставкам вооружений Киеву. Аналитики также увязывали эту динамику с падением нефтяных котировок и курса рубля.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше