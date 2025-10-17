Индекс Мосбиржи взлетел после объявления о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Уточняется, что объём сделок за первые два часа вечерней сессии составил свыше 66 млрд рублей, что лишь немного меньше, чем за всю дневную сессию. Индекс продемонстрировал прирост более чем на 6% по сравнению с закрытием предыдущего дня.
Столь бурную реакцию российских инвесторов вызвал анонс Дональда Трампа, сделанный им в соцсети Truth Social после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Американский президент охарактеризовал общение как «хорошее и продуктивное».
Ранее сообщалось, что российский фондовый рынок переживал падение из-за ожиданий объявления США о новом пакете военной помощи Украине. Индекс Мосбиржи снизился на 1,79%, достигнув отметки 2530,31 пункта, на фоне заявления представителя США при НАТО о готовящемся «крупном объявлении» по поставкам вооружений Киеву. Аналитики также увязывали эту динамику с падением нефтяных котировок и курса рубля.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.