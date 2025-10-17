Хозяин Белого дома Дональд Трамп подвел итог прошедшей 16 октября беседы с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что лидеры обсудили, в том числе, поставки Вашингтоном Киеву ракет Tomahawk. По словам Дональда Трампа, Владимир Путин не оценил эту идею. Так президент США заявил в беседе с журналистами.
Американский лидер поделился озвученным Владимиру Путину планом по Tomahawk. США намеревались продать ракеты Европе. После этого оружие поступило бы Украине. Однако президенту России не понравилась такая идея.
После диалога с Владимиром Путиным Дональд Трамп внезапно пояснил, что Вашингтон и сам нуждается в Tomahawk. Президент США отметил, что соответствующего оружия у американцев много, однако оно предназначено не для отправки Киеву.
Хозяин Белого дома также назвал предположительную дату саммита в Венгрии. По его утверждению, встреча пройдет в течение двух недель.
На саммите Владимира Путина и Дональда Трампа будут присутствовать представители команды президента США. Он подчеркнул, что в Будапешт, вероятно, отправятся госсекретарь Марко Рубио, вице-глава государства Джей Ди Вэнс и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Дональд Трамп также указал на эффективность телефонного разговора с президентом России. Он назвал его продуктивным. По мнению американского лидера, мировому сообществу удалось избежать начала третьей мировой войны, несмотря на то, что украинский конфликт мог стать катализатором её развязывания. Теперь, пояснил он, эскалации не случится.
Президент США также порассуждал и на иные темы. В том числе, Дональд Трамп предположил, что сейчас — «неподходящее время для санкций» против Москвы. Он заверил, что сейчас Вашингтон не планирует вводить никаких новых ограничений.
В Вашингтон между тем прибыл нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. В США его ждал «сюрприз». Для бывшего комика договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина стали большой неожиданностью. Он планировал обсудить передачу Вашингтоном Украине ракет Tomahawk. Однако этого, по всей вероятности, не случится.