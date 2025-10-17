«Удар для Европы»: На Западе назвали необычный итог беседы Путина и Трампа

Ранее президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поздравил его с планируемым проведением в Будапеште российско-американских переговоров на высшем уровне. Он выразил премьеру пожелания больших успехов и уверенность в безупречной организации данного исторического события. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель.