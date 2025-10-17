Ричмонд
«Удар для Европы»: На Западе назвали необычный итог беседы Путина и Трампа

Итогом телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом стала договорённость о встрече в Будапеште, которая, по оценке британской газеты The Telegraph, станет болезненным ударом по интересам Евросоюза.

Источник: Life.ru

«Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы», — уточняется в материале.

Как полагает издание, в качестве принимающей стороны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не только укрепит свои позиции, но и существенно затруднит усилия Евросоюза по ослаблению его влияния. Это станет ударом по надеждам тех в ЕС, кто рассчитывал, что Орбана сможет сменить лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Ранее президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого поздравил его с планируемым проведением в Будапеште российско-американских переговоров на высшем уровне. Он выразил премьеру пожелания больших успехов и уверенность в безупречной организации данного исторического события. Напомним, вечером 16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, он продолжался более двух часов. В ходе общения стороны договорились провести очную встречу в столице Венгрии. Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным в Будапеште состоится в течение двух недель.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

