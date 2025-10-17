Саммит Трампа с Путиным в Будапеште станет ударом для Евросоюза

«Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы», — сказано в публикации.
В газете подчеркивается, что саммит укрепит авторитет Орбана, что приведет к трудностям для Евросоюза.
Ранее в этот день Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Продуктивный телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе российского лидера, который начал беседу с поздравления Трампа с успехами в нормализации ситуации в секторе Газа. Трамп упомянул Будапешт как возможное место саммита, и Путин поддержал этот выбор, подтвердив согласие на проведение встречи.