Саммит Трампа с Путиным в Будапеште станет ударом для Евросоюза

Ранее в этот день Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Продуктивный телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе российского лидера, который начал беседу с поздравления Трампа с успехами в нормализации ситуации в секторе Газа. Трамп упомянул Будапешт как возможное место саммита, и Путин поддержал этот выбор, подтвердив согласие на проведение встречи.