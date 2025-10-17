Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саммит Трампа с Путиным в Будапеште станет ударом для Евросоюза

Президент США Дональд Трамп объявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине. Европейские эксперты считают, что этот саммит станет болезненным ударом для Евросоюза (ЕС), но огромным успехом для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом 16 октября сообщила газета The Telegraph.

Источник: Reuters

«Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы», — сказано в публикации.

В газете подчеркивается, что саммит укрепит авторитет Орбана, что приведет к трудностям для Евросоюза.

Ранее в этот день Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Продуктивный телефонный разговор между лидерами состоялся по инициативе российского лидера, который начал беседу с поздравления Трампа с успехами в нормализации ситуации в секторе Газа. Трамп упомянул Будапешт как возможное место саммита, и Путин поддержал этот выбор, подтвердив согласие на проведение встречи.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше