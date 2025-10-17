Глава офиса Зеленского раскрыл, зачем президент Украины поехал в США

По словам Ермака, в настоящее время поставки вооружения для Украины проходят по так называемой схеме «третьей стороны»: американское оружие закупают союзники по НАТО, после чего оно передается Киеву. Однако этот процесс сопровождается бюрократическими проволочками, что негативно сказывается на скорости получения критически важных систем ПВО. Ранее Дональд Трамп публично сообщил, что Зеленский намерен в ходе переговоров 17 октября отдельно попросить США о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk.