Глава офиса Зеленского раскрыл, зачем президент Украины поехал в США

Ермак прокомментировал визит Зеленского в США.
Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей 17 октября встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен добиться от Вашингтона согласия на предоставление Украине права закупать любое американское вооружение без ограничений. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью американскому порталу Axios. Встреча лидеров состоится в Белом доме, где, по данным американской стороны, украинский президент также планирует поднять вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk.
«Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем покупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений», — приводит его слова портал Axios. Он добавил, что существующий механизм передачи американских вооружений через страны НАТО работает медленно, особенно в части систем противовоздушной обороны.
По словам Ермака, в настоящее время поставки вооружения для Украины проходят по так называемой схеме «третьей стороны»: американское оружие закупают союзники по НАТО, после чего оно передается Киеву. Однако этот процесс сопровождается бюрократическими проволочками, что негативно сказывается на скорости получения критически важных систем ПВО. Ранее Дональд Трамп публично сообщил, что Зеленский намерен в ходе переговоров 17 октября отдельно попросить США о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk.